هذا اجمالي ايرادات الكمارك المتحقق ليوم أمس

2020/08/22 | 16:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، عن إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم امس الجمعة في مراكزها الكمركية.وذكرت في بيان، إن "اجمالي الايرادات بلغ ٢,٣٠٨,٩٩٥,٠٠٠ مليارين و ثلاثمائة و ثمانية مليون و تسعمائة وخمس وتسعون الف دينار".واضافت: "على الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق بعض المراكز الحدودية بسبب جائحة كورونا" .محمد المرسومي

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