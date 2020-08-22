دهوك: الامن يغلق المحال التجارية قبيل انطلاق التظاهرات في اقليم كوردستان

2020/08/22 | 16:46 - المصدر: NRT عربية

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منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اجبرت السلطات الامنية في محافظة دهوك اصحاب المشاريع التجارية في المدنية الى اغلاق محالهم، بسبب التظاهرات التي ستقام اليوم في اقليم كوردستان.

وقال مراسل ان ار تي في دهوك ان القوات الامنية اجبرت اصحاب المحال التجارية القريبة من "بارك ازادي" بأغلاق محلاتهم، بسبب التظاهرات التي ستقام اليوم.

واضاف ان الاجهزة الامنية في المدنية انتشرت بشكل مكثف في الشوارع الرئيسية والازقة تحسبا لاي تظاهرة ستقام اليوم، مبينا ان احد اصحاب المحال التجارية استنكر هذه الاجراءات التي تقوم بها القوات الامنية مع كل تظاهرة تقام في دهوك.

يذكر ان القوات الامنية منعت المواطنين من التظاهر في الـ12 من الشهر الجاري، واجبرت اهالي المدينة على عدم الخروج والتظاهر، واعتقلت كذلك كادر قناة ان ار تي بسبب تغطية التظاهرات في المحافظة.

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