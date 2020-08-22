انتحار فتاة في ’الحرية’ وقتل سيدة ’خنقاً’ في مدينة الصدر والعثور على جثة امرأة ثالثة!

2020/08/22 | 16:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، تسجيل حالة انتحار في منطقة الحرية في العاصمة بغداد، ومقتل سيدة في مدينة الصدر، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آب 2020)، إنه "اثناء تجوالها ضمن قاطع المسؤلية استعلمت دوريات مركز شرطة الحرية باقدام المدعوة ( غ.ع.م) تولد ٢٠٠٧ على الانتحار عن طريق حرق نفسها داخل دارهم في منطقة الحرية، ونقلت الجثة الى الطب العدلي".

وأضاف، أنه "عثرت دوريات مركز شرطة التهذيب على جثة امرأة تبلغ من العمر (٣٥ - ٤٠) سنة وعليها اثار خنق ضمن منطقة مدينة الصدر، ونقلت الجثة الى الطب العدلي".

وتابع، أنه "واستعلمت دوريات مركز شرطة النصر والسلام بوجود جثتين تعودان لامراة وطفلها داخل مشروع رقم (٨) قرية الحمدانية منطقة ابي غريب، تم انتشال الجثث، وتبين أن المراة تبلغ من العمر(٢٥) سنة والطفلة ( ٥) سنوات، ونقلت الجثث الى الطب العدلي".

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