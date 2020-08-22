القبض على عوائل داعشية تسللت من سوريا إلى العراق

2020/08/22 | 16:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [العراق_اين]تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة، السبت، من إلقاء القبض على عوائل داعشية تسللت من سوريا الى العراق.

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