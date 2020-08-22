العراق يحدد مهام مستشاري التحالف.. هل هناك قوات أجنبية خارج القواعد؟

2020/08/22 | 16:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرحدد اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، السبت، مهام مستشاري التحالف الدولي في العراق.

وقال رسول في تصريح، 22 آب/أغسطس، إن "القوات العراقية تتبادل مع مستشاري التحالف الدولي بعض المعلومات الاستخباراتية"، مشيرًا الى أن "قيادة العمليات المشتركة تطلب أحيانًا من التحالف الدولي استهداف بعض المواقع".

من جانبه، قال الناطق باسم التحالف الدولي في العراق العقيد مايلز ككينز، إن"القوة التابعة للتحالف ممثلة بمستشارين ومدربين من أجل دعم القوات الأمنية العراقية".

وأضاف، أن "قوات التحالف تقدم الدعم اللوجستي الذي تطلبه الحكومة من أجل دعم القوات العراقية"، مشيرًا إلى أن "التحالف الدولي ليس لديه قوات تقوم بعمليات قتالية خارج القواعد".

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