2020/08/22 | 16:58 - المصدر: عين العراق

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تحذير للأحزاب السياسية الحاكمة في العراق..



هذا الإنذار الاخير الذي توجهه "جحافل المقاومة الشعبية"

حذر السياسي العراقي ليث شبر، اليوم السبت، الاحزاب الحاكمة من المحتجين، مبيناً بان هذا الانذار الاخير لهم.

وقال شبر في تغريدة على حسابه في تويتر: "هذا الإنذار الأخير الذي توجهه لكم جحافل المقاومة الشعبية الذكية للمغرر بهم من الذين يعملون مع العملاء والخونة سواء في قنواتهم الاعلامية أو مقراتهم المليشياوية او في اي مهمة من مهامهم الولائية".

واضاف: "توبوا وارجعوا الى عراقيتكم فوالله لن تجدوا بيتا يأويكم ولا عراقيا يحترمكم ولات حين مندم".

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