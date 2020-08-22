استدعت لهذا الغرض 6 مستثمرين..محافظة عراقية تخطط لتحويل باديتها الى مرابع خضراء

2020/08/22 | 17:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد محافظ المثنى أحمد منفي جودة، السبت، أن الحكومة المحلية وضعت خططا لتطوير صحراء السماوة ، وتحويلها إلى مناطق زراعية ومراعي.

وقال جودة في تصريح رسمي تابعه" ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (22 اب 2020) إن"الحكومة المحلية وفرت مايقارب مليون دونم للعتبة العباسية ، وأيضاً هناك مستثمرون موجودون ، وهناك عقود لأبناء المحافظة في هذه الصحراء"، لافتاً إلى أن"هذه الصحراء هي عبارة عن شريط حدودي ممتد ما بين العراق والسعودية والكويت ، وتبلغ مساحتها (320) كيلومتراً ، ويوجد فيها (18) مليون دونم صالحة للزراعة وللمراعي".

وأشار إلى أن" هناك حالياً ستة مستثمرين ، فضلا عن أبناء المحافظة ، الذين تم إبرام عقود معهم حسب قانون وزارة الزراعة"، مؤكداً أن"هذه الأراضي في هذه الصحراء صالحة للزراعة ، وفيها مياه جوفية عذبة ، وأيضاً هي منطقة أمينة ومن المناطق المهمة ، وصحرائها جميلة ، ومن الممكن أن تستثمر بشكل جيد".

وفي ما يتعلق بالحقول النفطية المشتركة ، أوضح محافظ المثنى أن"هنالك حقولاً مشتركة مع محافظة ذي قار ، وأن العمل جار حتى الآن على ما يقارب تسع آبار نفطية في الرقعة العاشرة بمنطقة الدراج في حدود مدينة السماوة وتعمل فيها شركات ، باش نفط وليكوئيل وبوهاي الصينية وزيبك" .

وأضاف أنه"بالنسبة للعمالة الأجنبية ، فإن أبناء المحافظة لهم الأولوية لتكون بديلا عن العمالة الأجنبية مع الشركات النفطية بدرجة خبير ، والاستغناء عن العمالة الأجنبية ، وهذا الأمر معمول به في الكثير من الدول".

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