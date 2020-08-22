فعاليات شعبية تدعو المتظاهرين للالتزام بسلمية الحراك وإسكات الأصوات المحركة للفتنة

2020/08/22 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت فعاليات شعبية وثقافية في بغداد ومدن جنوب العراق، المتظاهرين إلى الالتزام بسلمية الحراك وعدم الانجرار إلى مظاهر العنف والتصعيد من خلال حرق وهدم مقار الأحزاب.

ووجهت الفعاليات المتظاهرين الغاضبين إلى الكشف عن الجهات التي تحاول إثارة فتنة وخلق صراع بين القوات الأمنية والمتظاهرين، داعين إلى إسكات تلك الأصوات من خلال استمرارهم بالحراك السلمي الذي بدأوا به.

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