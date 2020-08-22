ملياران وثلاثمائة مليون دينار إيرادات الكمارك خلال يوم واحد

2020/08/22 | 17:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أعلنت الهيأة العامة للكمارك، اليوم السبت، عن إجمالي إيراداتها المتحققة ليوم أمس الجمعة في مراكزها الكمركية والذي بلغ 2,308,995,000 مليارين وثلاثمائة وثمانية ملايين وتسعمائة وخمسة وتسعين ألف دينار.

وقالت الهيأة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "على الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق بعض المراكز الحدودية بسبب جائحة كورونا، إلا أن إجمالي إيرادات الهيأة المتحققة ليوم أمس الجمعة في مراكزها الكمركية، بلغ 2,308,995,000 مليارين وثلاثمائة وثمانية ملايين وتسعمائة وخمسة وتسعين ألف دينار"، لافتة إلى أنه "في ظل الظروف العصيبة اقتصاديا وصحيا والتي تمر على بلدنا العزيز تستمر كوادرها العاملة في جميع المديريات والمراكز الكمركية بالمساهمة الفعالة في الوقوف عونا لشعبهم ووطنهم متحدين التحديات ومعوقات العمل كافة للارتقاء بعملهم وتحقيق أعلى الإيرادات".

وأضافت الهيأة، أنها "ساهمت في تسهيل دخول آلاف الإرساليات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيأة بغية تسهيل انسيابية دخول الإرساليات إلى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصا الأدوية البشرية لإيصالها إلى المستهلك في ظل الأزمة الحالية".

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