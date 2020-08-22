أمريكي يصبح مليارديرا لمدة 15 دقيقة

2020/08/22 | 17:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة…

أصبح الطبيب النفسي بليز أغيري، من ولاية ماساتشوستس الأمريكية، أحد عملاء بنك “أمريكا”، مليارديرًا لمدة 15 دقيقة بسبب خطأ مصرفي.

ووفقا لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية، فتح أغيري حسابه الخاص وتفاجئ بوجود مبلغ 2.45 مليار دولار في رصيده.

وقررالأمريكي الاتصال بموظفي البنك للاستفسار عن الأموال الغامضة والتي تبين أنها ظهرت في حسابه في تطبيق البنك نتيجة لخطأ تقني وتم تصحيحه.

وكتب أغيري على حسابه على تويتر :”ثروتي الجنونية لمدة خمسة عشرة دقيقة!”.



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