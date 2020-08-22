مصدر امني :صدور امر قبض بحق المدير الاسبق لتربية محافظة نينوى

2020/08/22 | 17:34 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/ اعلن مصدر في شرطة نينوى ان هيئة النزاهة اصدرت امرا بالقبض على مدير تربية نينوى الاسبق في محافظة نينوى.



وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان"هيئة النزاهة الاتحادية: اصدرت أمر قبض بحق المدير العام الأسبق لتربية نينوى نتيجة مخالفته تعليمات العقود بمبلغ اكثر من ملياري دينار في أحد العقود التي أبرمتها المديرية مع إحدى شركات تجارة السيارات لشراء 132 سيارة في محافظة نينوى "./انتهى

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