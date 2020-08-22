محافظ نينوى تستأنف العمل بخمسة مصانع في نينوى بعد توقف دام اربعة اعوام

2020/08/22 | 17:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/استؤنف في محافظة نينوى العمل بخمسة مصانع بعد توقف دام نحو اربعة اعوام.وقال قائممقام الموصل زهير الاعرجي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان" (خمسة )معامل باشرت عملها اليوم بعد الانتهاء من اعمارها وترميمها في اقضية ونواحي محافظة نينوى وهي متخصصة بانتاج السمنت والسكر والزيت والرز والالبان./انتهى

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