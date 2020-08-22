وزارة الصحة تكشف نسبة العراقيين الذين سيتوفر لهم لقاح كورونا

2020/08/22 | 17:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن العراق حجز نحو 20% من مجموع سكانه للقاح كورونا.

واضاف وزير الصحة حسن التميمي في تصريحات صحافية، أن “وزارة الصحة ملزمة باستخدام علاجات كورونا المصنعة محلياً، وغطينا الأدوية المستخدمة بعلاج كورونا وأصبحت متاحة للمواطنين”.

وبين التميمي أن “العراق حجز 20 بالمئة من مجموع سكانه للقاح كورونا”، فيما اشار إلى توفير مختبرات للراغبين بالسفر إلى الخارج وإظهار النتيجة خلال 6 ساعات”.

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