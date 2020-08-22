2020/08/22 | 17:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انباء عن انسحاب القوات الاميركية وقوات التحالف غدا من التاجي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انباء عن انسحاب القوات الاميركية وقوات التحالف غدا من التاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).