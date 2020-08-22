محامي شرطي مينيابوليس: جورج فلويد

2020/08/22 | 17:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محامي أحد رجال الشرطة المتهمين في قضية مقتل جورج فلويد إن الأخير "قتل نفسه" بسبب جرعة مخدرات زائدة ولم تكن وفاته ناتجة عن تدخل الشرطة لإعتقاله.

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