الكاظمي يعود الى بغداد

2020/08/22 | 17:46 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، ان الاخير عاد الى بغداد.

وقال المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عاد الى بغداد بعد اختتام زيارته الى واشنطن".

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