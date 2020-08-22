الكاظمي يعود الى بغداد بعد اختتام زيارته الى واشنطن

2020/08/22 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

عاد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، (22 آب، 2020)، إلى بغداد بعد اختتام زيارته لواشنطن.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي عاد الى بغداد بعد اختتام زيارته الى واشنطن".

وفي وقت سابق، بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت 22 اب 2020، مع من زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة.وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الاخير تلقى اتصالاً هاتفياً من زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور ميتش ماكونـل".وجرى خلال الاتصال، بحسب البيان "مناقشة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والبحث في سبل تعزيزها على الصعد الاقتصادية والأمنية، فضلاً عن دعم التعاون المشترك في المجالات التعليمية والثقافية المختلفة".وعبر ميتش ماكونل عن "تأييده لجهود الحكومة العراقية ومساعيها لتحقيق الاستقرار في العراق". يأتي ذلك ضمن عدد من الملفات الثنائية التي يبحثها الكاظمي، خلال زيارته، الحالية الى العاصمة الأمريكية واشنطن، على رأس وفد حكومي، وفقا للبيان ذاته.

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