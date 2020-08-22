الصحة العراقية تـوضـح حقيقة التوجه لإعادة فتح المطاعم والمقاهي أمام الزبائن مجدداً

2020/08/22 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد أكد الوكيل الفني لوزارة الصحة، حازم الجميلي، اليوم السبت، عدم وجود قرار أو توجه لإعادة فتح المطاعم أو المقاهي أمام الزبائن خوفا من تفشي فيروس كورونا. وقال الجميلي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "أغلب الدول التي اعادت فتح المطاعم والمقاهي أمام حركة المواطنين، عادت مجددا لاغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا"، مبينا أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أصدرت في وقت سابق قرارا باغلاقها وحتى الان لا يوجد قرار أو توجه لاعادة فتحها مجددا". واضاف ان "المطاعم سمح لها بالعمل وفق نظام التوصيل المنزلي ولن يسمح لها باستقبال الزبائن خوفا من تفشي الفيروس وتحولها إلى بؤر للجائحة ما سيصيب الكثير من مرتادي تلك المواقع بالوباء".وبين أن "تطبيق التباعد الاجتماعي في تلك المواقع صعب جدا، لان اغلب الناس لا زالوا غير مقتنعين بوجود الفيروس اصلا، والبعض الاخر يفتقد للوعي"، لافتا إلى أن "المساجد أيضا مغلقة وفق قرارات اللجنة وهي من تقرر موعد فتحها امام المصلين".

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 3965 اصابة جديدة بفيروس كورونا قابلتها 70 حالة وفاة و 2947 حالة شفاء.

وفي وقت سابق ، توعد الجميلي، بمحاسبة المخالفين للقرارات الوقائية من أصحاب المحال والمقاهي بعد عودة جزء منها للعمل في الأسبوعين الأخيرين.ونفى الجميلي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، صدور أي قرار من "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، فيما يخص فتح المقاهي والمطاعم في بغداد أو المحافظات الأخرى".وأكد أن "أي تجاوز على قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المطاعم والمقاهي المخالفة"، مبينا أن "التوصيات كانت هو العمل بنظام التوصيل المنزلي أما فتحها أمام المواطنين غير مسموح به".وأشار الوكيل الفني لوزارة الصحة، إلى أن "عدم اكتراث المواطنين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا أدى إلى زيادة أعداد الإصابات بالجائحة".

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