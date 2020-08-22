لجنة الاقتصاد تكشف مخالفات كبيرة في هيئة حكومية وتوجه طلبا للكاظمي

2020/08/22 | 17:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة ارشيفية

فوتو:

منذ 11 دقیقة

209 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، مازن الفيلي، السبت، وجود مخالفات كبيرة وتلاعب اداري في الاجازات الاستثمارية التي منحتها هيئة استثمار بغداد، مطالبا رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وهيئة النزاهة، بضرورة اجراء تحقيق يبين المتسبب في هذه المخالفات واحالت المتورطين الى القضاء.

وقال الفيلي في مؤتمر صحفي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (22 آب 2020)، انه "في ظل ما يرزخ تحته الاقتصاد العراقي من فساد اداري والمالي نخر مفاصل الدولة وقضى على طموحات ابناء الوطن في عيش رغيد عقدنا العزم على تدقيق وفحص الاجازات الاستثمارية التي منحتها هيئة استثمار بغداد وقد وجدنا مخالفات كبيرة وتلاعب اداري خارج الضوابط والسياقات القانونية".

وأضاف النائب، "من هذه المخالفات الاجازة الاستثمارية الممنوحة من قبل هيئة استثمار بغداد لتأهيل وتطوير مطبعة انتاجية الممنوحة لشركة واسط للطباعة المحدودة والبالغة تكلفتها حوالي اربعة مليارات ومائة واثنان وخمسون مليون واربعمائة وعشرة الف دينار، وحسب تقرير الرقابة المالية رقم 24669 في 26 تشرين الثاني 2018 فان المخالفات الادارية والمالية تبين حجم الفساد في الهيئة".

وتابع الفيلي، "من بين هذه المخالفات في اجازة تطوير المطبعة الانتاجية ان الهيئة منحت الاجازة لاغراض تجارية على الرغم من اعتراض قسم العقود في امانة بغداد على المشروع لان الارض ملك صرف تستخدم لاغراض مشاريع الاسكان حصرا وذلك خلافا للمادة (10/ ثانيا) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 والتي نصت على (يجوز تمليك المستثمر العراقي او الأجنبي الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية والعائدة للدولة والقطاع العام، وللمستثمر العراقي او الاجنبي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط لإقامة مشاريع الإسكان حصرا شريطة عدم تعارضها مع استعمالات التصميم الأساسي) وهذه مخالفة واضحة للقانون".

وبين، ان "المستثمر لم يقدم كشفا للمشاريع التي قام بها في العراق وخارجه في الطلب المقدم من قبله للحصول على الاجازة وذلك خلافا للمادة (19 / ثانيا) من القانون والتي توجب منح الهيئة إجازة الاستثمار او تأسيس المشروع بناء على طلب يقدم اليها من المستثمر وفق شروط ميسرة تعدها الهيئة، ويشتمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر على امور التالية منها (المشاريع التي قام بها المستثمر في العراق او خارجه) فيما لم يقدم المستثمر بحسب استفسار رقم 9 في 19 تموز 2018 المقدم من ديوان الرقابة المالية ".

وأوضح النائب، ان "الهيئة قامت بمنح الاجازة الاستثمارية بتاريخ 6 / 12 / 2016 على الرغم من تقديم الطلب من الستثمر بتاريخ 31 / 7 / 2016 اي بفترة تاخير تجاوزت الثلاثة اشهر وذلك مخالفة للضوابط القانونية في المادة (7/ج) من قانون الاستثمار (13) لسنة 2006 (المعدل) والتي الزمت (الهيئة البت في طلبات اجازة الاستثمار في مدة لا تتجاوز (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب) وهذه المخالفة تضع ادارة الهيئة في دائرة الشك والشبهات المالية والادارية ".

واشار الفيلي، الى ان القسم الاقتصادي في الهيئة لم يقم بعملية دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من قبل المستثمرين وهذا ما كشفه تقرير الرقابة المالية ويعد مخالف للمادة (9/ اولا) من النظام الداخلي لهيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم والتي اوجبت اعداد التقارير والدراسات المتعلقة بنشاط الهيئة وسبل التهوض بها وتقييم دراسة الجدوى المقدمة للهيئة من المستثمر .

وطالب رئيس الوزراء وهيئة النزاهة بضرورة اجراء تحقيق يبين المتسبب في هذه المخالفات واحالته المتورطين الى القضاء مؤكدا عزمه بيان جميع شبهات الفساد في هيئة استثمار بغداد وحجم التلاعب المالي والاداري، بحسب البيان.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الاقتصاد تكشف مخالفات كبيرة في هيئة حكومية وتوجه طلبا للكاظمي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الاقتصاد تكشف مخالفات كبيرة في هيئة حكومية وتوجه طلبا للكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).