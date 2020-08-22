مصر.. تحرك برلماني لإلغاء تخفيض وزن رغيف الخبز

2020/08/22 | 17:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قدمت عضو مجلس النواب المصري، داليا يوسف، طلبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين لإلغاء قرار تخفيض وزن رغيف الخبز وإيجاد آلية بديلة لتنفيذ مطالب أصحاب المخابز.

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