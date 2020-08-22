2020/08/22 | 17:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقٌع تسعة وأربعون نائبا في البرلمان الإيراني على مشروع قانون يلزم الحكومة بالانسحاب من الاتفاق النووي في حال تمكنت واشنطن من تفعيل آلية الزناد لإعادة العقوبات الدولية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن النواب قدموا إلى رئاسة البرلمان مشروع القانون لدراسته في لجنة الأمن القومي، ثم التصويت عليه لاحقا.

وأكد النواب الموقعون أنه لن تكون هناك أية مصلحة لإيران في البقاء في الاتفاق النووي في حال أعيد فرض العقوبات الدولية عليها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: 49نائبا يوقعون على مشروع قانون يلزم الحكومة بالانسحاب من الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: 49نائبا يوقعون على مشروع قانون يلزم الحكومة بالانسحاب من الاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).