2020/08/22 | 17:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، السبت، إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم امس الجمعة في مراكزها الكمركية.

وقالت الهيئة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “اجمالي الايرادات بلغ ٢,٣٠٨,٩٩٥,٠٠٠ مليارين و ثلاثمائة و ثمانية مليون و تسعمائة وخمس وتسعون الف دينار”.

وأضافت، أنه “تم تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق بعض المراكز الحدودية بسبب جائحة كورونا” انتهى 25س.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك تعلن اجمالي ايرادتها خلال الـ 24 ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك تعلن اجمالي ايرادتها خلال الـ 24 ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).