2020/08/22 | 18:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة ينتظر ردًا من مانشستر سيتي، على العرض المقدم للمدافع إيريك جارسيا لضمه في الصيف، فيما بينت ان المدرب كومان قرر التضحية بمدافعين من برشلونة.

“وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن “رونالد كومان يسعى لتعزيز دفاعات البلوجرانا، خاصة مع تمسكه بالفرنسي كليمنت لينجليه فقط، بينما بيكيه وأومتيتي، وكذلك أروخو، جميعهم لن يمانع الهولندي رحيلهم”.

وشددت الصحيفة على أن “برشلونة قدم 10 ملايين يورو للتعاقد مع إريك جارسيا، خاصة وأن اللاعب سينتهي عقده في صيف 2021، ويمكن التعاقد معه في ذلك الوقت بدون مقابل”.

وبينت ان “كومان يرغب في الاعتماد على توديبو العائد من شالكة بعد انتهاء إعارته، بالإضافة إلى لينجليه، ومعهما إريك جارسيا في حالة حسم الصفقة”.

وأشارت الى ان “مستقبل توديبو لم يتحدد بعد، فاللاعب لديه العديد من العروض في أوروبا، من الدوري الإنجليزي والإيطالي وكذلك الألماني، لكن يبدو أن رونالد كومان سيحاول إقناع الفرنسي بالبقاء، مع وعود بالمشاركة أساسيًا”.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب برشلونة يضحي بثنائي الدفاع) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب برشلونة يضحي بثنائي الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).