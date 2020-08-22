2020/08/22 | 18:03 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مخالفات بقيمة أربعة مليارات في مشروع استثماري) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
كشف عضو لجنة الاقتصاد والإستثمار البرلمانية النائب مازن الفيلي، السبت، عن ’مخالفات&r...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مخالفات بقيمة أربعة مليارات في مشروع استثماري) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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