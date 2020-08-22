مخالفات بقيمة أربعة مليارات في مشروع استثماري

2020/08/22 | 18:03 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



كشف عضو لجنة الاقتصاد والإستثمار البرلمانية النائب مازن الفيلي، السبت، عن ’مخالفات&r...

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