2020/08/22 | 18:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة التربية، يوم السبت، بيانا نتائج الامتحانات التمهيدي.وذكرت وزارة التربية في بيان، تابعته (المستقلة) : “تعلن اللجنة الدائمة للامتحانات العامة عن موعد اعلان نتائج الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ خلال هذا الاسبوع”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان وزارة التربية بشأن نتائج الامتحانات التمهيدية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان وزارة التربية بشأن نتائج الامتحانات التمهيدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).