نائب: قرار البرلمان باخراج الامريكان لا يتحمل المزايدات والتسويف

2020/08/22 | 18:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، السبت، ان قرار مجلس النواب باخراج القوات الاجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الامريكية لا يتحمل المزايدات والتسويف.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “المدة الذي وضعها الرئيس الامريكي لانسحاب القوات الامريكية القتالية من البلاد طويلة وتحمل نوع من التسويف لحسم ملف الوجود الاجنبي في البلاد”، لافتا الى ان “قرار البرلمام ملزم للجميع وعلى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الالتزام به”.

واضاف ان “قرار مجلس النواب باخراج القوات الاجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الامريكية لا يتحمل المزايدات والتسويف”، مبينا ان “مجلس النواب سيكون له موقف من الحوار الاستراتجي ومرحلته الثانية التي انطلقت في واشنطن بعد الانتهاء من عطلة الفصل التشريعي”.

وطالب تحالف الفتح، الخميس، مجلس النواب بعقد جلسة طارئة بشأن المدة الذي حددها الرئيس الأمريكي ترامب بانسحاب القوات الأمريكية من العراق.

وأكد ترامب “التزامه بخروج سريع لقوات التحالف الدولي وعلى مدى ثلاث سنوات”.



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