المسابقات تحدد موعد اجتماعها بالاتحادات الفرعية

2020/08/22 | 18:05 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ تعقد لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية اجتماعا تشاوريا مع الاتحادات الفرعية بمقر اتحاد الكرة الاثنين المقبل للتباحث بمصير وآلية دوري الدرجة الأولى.وأكد رئيس لجنة المسابقات، الدكتور حيدر عوفي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أن الاجتماع سيتناول الامور التي تخص آلية تنظيم دوري الدرجة الاولى بالتعاون مع الاتحادات الفرعية، والاستماع الى وجهات النظر.



وقال ان لجنة المسابقات تعمل جاهدة على ايجاد الحلول الممكنة التي تواجه المسابقة للوصول الى قواسم مشتركة تجعل من دوري الدرجة الاولى اكثر تنظيما ومنافسة.واختتم الاتحادات الفرعية لديها العديد من المقترحات سوف نستمع إليها باهتمام كبير، ونتحاور لبناء أسس سليمة لإقامة دوري الدرجة الاولى بشكل يخدم كرتنا./انتهى

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