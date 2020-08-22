2020/08/22 | 18:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني في الإمارات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني في الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).