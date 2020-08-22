وزارة التربية تعلن عن الاجراءات المتخذة لامتحانات السادس الاعدادي

2020/08/22 | 18:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، السبت، اكمال كافة الاستعدادات لأجراء امتحانات المرحلة الاعدادية في مطلع ايلول، مؤكدة مراعاة الظروف الاستثنائية التي مر بها العراق في اعداد الاسئلة.وقال الوزارة في تصريح صحفي، إن “الاستعدادات اللوجستية والفنية تم الانتهاء منها لأجراء امتحانات المرحلة الاعدادية في مطلع الشهر المقبل ولا يمكن العودة للوراء واحتساب المعدل التراكمي”.واضافت، ان “الوزارة […]

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