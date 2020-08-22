الكاظمي يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته الى الولايات المتحدة

2020/08/22 | 18:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الى الولايات المتحدة.

وأجرى الكاظمي سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الأميركيين وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترمب، لبحث عدد من القضايا المفصلية والمصيرية، أهمها الانسحاب العسكري من العراق، وتعزيز النشاط الاقتصادي، فضلا عن توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة، هذا ووصف مراقبون عراقيون وأميركيون زيارة الكاظمي بالناجحة في تحقيق أهدافها.

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