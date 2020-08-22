الفيلي يكشف عن مخالفات بإجازة استثمار منحتها هيئة استثمار بغداد بأكثر من 4 مليارات

2020/08/22 | 18:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مازن الفيلي، عن مخالفات تتعلق بإجازة استثمارية منحتها هيئة استثمار بغداد، لتأهيل وتطوير مطبعة انتاجية، بكلفة تبلغ أكثر من أربعة مليارات دينار.

وأشار الفيلي في تصريح، الى وجود مخالفات كبيرة وتلاعب إداري خارج الضوابط والسياقات القانونية، في الاجازات الاستثمارية التي منحتها الهيئة، ومن بينها تلك الممنوحة لإحدى شركات الطباعة، لتأهيل وتطوير مطبعة انتاجية، والتي أصدرتها لأغراض تجارية، على الرغم من اعتراض قسم العقود في أمانة بغداد على المشروع، لأن الارض ملك صرف تستخدم لأغراض مشاريع الاسكان حصرا، مبينا ان المستثمر لم يقدم كشفا للمشاريع التي قام بها في العراق وخارجه، وهو ما يتطلبه تقديم الطلب لتنفيذ المشروع.



مضيفاً ان القسم الاقتصادي في الهيئة لم يقم بعملية دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من قبل المستثمرين، داعيا رئيس الوزراء وهيئة النزاهة الى إجراء تحقيق لمعرفة تفاصيل المخالفات، وإحالة المتورطين بها للقضاء.

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