نائب عن تحالف الفتح : زيارة الكاظمي إلى واشنطن لم تحقق الاهداف وسوف نقوم بأستجوابه

2020/08/22 | 18:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح، كريم عليوي، اليوم السبت، أن نتائج زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى واشنطن، ستدفع البرلمان لاستجوابه.وقال عليوي، في تصريح صحفي إن “نتائج زيارة واشنطن لم تحقق الأهداف الوطنية المطلوبة من الكاظمي، خصوصاً في ما يتعلق بإخراج القوات الأميركية المحتلة، ما سيدفع البرلمان إلى استجواب رئيس الوزراء لعدم […]

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