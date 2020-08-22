ثلاث عادات تدمر الكبد

2020/08/22 | 18:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

ليس الكحول وحده هو الذي يمكن أن يدمر الكبد، فقد عدد موقع Focus، بالإشارة إلى الخبراء، ثلاث عادات تبدو غير ضارة، يمكن أن تدمر هذا العضو.

يتحكم الكبد في التوازن الهرموني، وأيض البروتينات والدهون والسكر، كما يزيل السموم.



لكي يكون الجسم بصحة جيدة، فإن الكبد يجب أن يعمل بشكل جيد.

لذلك، حتى التناول غير السليم للفواكه يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد أو الكبد الدهني.



الفواكه تحتوي على كمية كبيرة من الفركتوز مما يؤدي إلى ترسب الدهون في الكبد.

وبحسب الخبراء: “قليلون ينتبهون إلى محتوى الفركتوز في الطعام، على الرغم من أن امتصاصه يؤثر على تكوين الخلايا الدهنية – وخاصة في الكبد”.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر الدواء سلبًا على الكبد، حيث يتم تكسير الأدوية في هذا العضو.



ينصح الخبراء أنه في حالة ظهور علامات التعب أو الألم في الجزء العلوي من البطن بعد تناول الأدوية، فتوقف عن استخدامها وناقش البديل مع طبيبك.

عادة أخرى ضارة بالكبد هي قلة الحركة.

يمكن أن تترسب الدهون الزائدة في الجسم ليس فقط تحت الجلد، ولكن أيضًا حول الأعضاء الداخلية.



في هذه الحالة، يمكن أن يبدأ الالتهاب.



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