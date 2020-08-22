مبلغ كبير لمن يجرب اللقاح الروسي.. ومواطنون يرفضون التحول إلى

2020/08/22 | 18:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض علماء روس دفع مبالغ ضخمة لمتطوعين مقابل الخضوع للمرحلة الأخيرة من تجارب لقاح فيروس كورونا المستجد، بعد أن ازدادت مخاوف السكان من أن اللقاح ربما يكون غير أمن، وفقا لصحيفة "ديلي بيست" الأميركية.

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