النزاهة النيابية تحذر من اندثار مشروع المستشفى التركي بالبصرة

2020/08/22 | 18:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

حذرت لجنة النزاهة النيابية، السبت من اندثار مشروع المستشفى التركي في البصرة بعد مرور 8 سنوات من دون اكماله بسبب تلكؤ المشروع، فيما دعت الى سحبه من الشركة التركية المنفذة.

وقال عضو لجنة النزاهة عبد الامير المياحي لـ/المعلومة/ ان “المستشفى التركي احيل الى الشركة المنفذة منذ 2012 على ان ينجز ويسلم خلال عامين”.

واضاف ان “المستشفى مضى على احالته 8 سنوات ولم ينجز حتى الان سوى 35% منه وترك المشروع بسبب تلكؤ الشركة التركية المنفذة”، مشيرا الى ان “اموال المشروع مرصودة ولا يوجد اي مبررات للتلكؤ”.

واوضح المياحي ان “الشركة بررت الامر بعدم تمكنها من انجاز المشروع الى النزاعات العشائرية في وقت يوجد مشاريع بجوار المستشفى التركي انجزت بنسبة 100% مما يدحض ادعاءاتها”.

وافاد ان “المشروع يعاني من الاندثار بسبب العوامل الجوية”، داعيا الى “سحب المشروع من الشركة المنفذة واحالته الى شركة اخرى”.انتهى25و

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