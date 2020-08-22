عبدالواحد من وسط المحتجين: سنتظاهر الف مرة حتى تصبح ثورة في اقليم كوردستان

2020/08/22 | 18:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شارك رئيس حراك (الجيل الجديد) شاسوار عبد الواحد، في التظاهرت التي انطلقت مساء السبت، في عددا من مدن اقليم كوردستان، مؤكدا ان الاحتجاجات ستحقق نتائجها مهما تطلب الامر.

وقال عبد الواحد خلال توسطه جموع المتظاهرين (22 اب 2020)، ان "الحكومة في اقليم كوردستان تتخوف من التظاهرات السلمية"، مبينا "اذ لم تهتم الحكومة بهذه التظاهرات لماذا تفرض إجراءاتها المشددة وتمنع المواطنين من الخروج والمشاركة في المطالبة بحقوقهم".

واضاف عبد الواحد ان "الحكومة والاحزاب الرئيسية في الاقليم، تعلم جيدا ان هذه التظاهرات ستحقق نتائجها يوما ما، وتحدث تغييرا كبيرا في الاقليم"، لافتا "اذا تطلب الامر سنتظاهر الف مرة اخرى لتصبح ثورة في اقليم كوردستان".

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