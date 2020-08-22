الكمارك.. هذا ما تحقق من ايراد في يوم واحد رغم التصفير والتسهيلات

2020/08/22 | 18:17 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، السبت، عن إجمالي إيراداتها المتحققة ليوم أمس الجمعة في مراكزها الكمركية والذي بلغ 2,308,995,000 مليارين وثلاثمائة وثمانية ملايين وتسعمائة وخمسة وتسعين ألف دينار.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم (22 اب 2020)، إنه "على الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق بعض المراكز الحدودية بسبب جائحة كورونا، إلا أن إجمالي إيرادات الهيئة المتحققة ليوم أمس الجمعة في مراكزها الكمركية، بلغ 2,308,995,000 مليارين وثلاثمائة وثمانية ملايين وتسعمائة وخمسة وتسعين ألف دينار"، لافتة إلى أنه "في ظل الظروف العصيبة اقتصاديا وصحيا والتي تمر على بلدنا تستمر كوادرها العاملة في جميع المديريات والمراكز الكمركية بالمساهمة الفعالة في الوقوف عونا لشعبهم ووطنهم متحدين التحديات ومعوقات العمل كافة للارتقاء بعملهم وتحقيق أعلى الإيرادات".

وأضافت الهيئة، أنها "ساهمت في تسهيل دخول آلاف الإرساليات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيئة بغية تسهيل انسيابية دخول الإرساليات إلى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصا الأدوية البشرية لإيصالها إلى المستهلك في ظل الأزمة الحالية".

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