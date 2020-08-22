العراق يحبط عملية تهريب عائلات داعشية من سوريا

2020/08/22 | 18:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الاستخبارات العسكرية التابعة الى وزارة الدفاع العراقية، السبت، إلقاءها القبض على عائلات داعشية تسللت من سوريا، بعملية تهريب مدفوعة الثمن....

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