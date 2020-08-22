كورونا تحاصر العراق.. الإصابات تتخطى حاجز الـ200 ألف

2020/08/22 | 18:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق حاجر الـ200 ألف إصابة وذلك بعد أن سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، 3965 إصابة جديدة....

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