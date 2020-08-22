2020/08/22 | 18:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وسائل اعلام عربية عن مصادر ان القوات الامريكية وقوات ما يسمى بالتحالف الدولي تستعد حاليا للانسحاب من قاعدة التاجي العسكرية في بغداد غدا الاحد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التاجي غداً) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التاجي غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).