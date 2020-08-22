كورونا الاقليم.. 532 اصابة جديدة و11 حالة وفاة

2020/08/22 | 18:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} سجل إقليم كردستان، السبت، 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة صحة الاقليم في بيان، ان الإصابات الجديدة توزعت بواقع 214 في أربيل و103 حالات في السليمانية و14 في كرميان و201 في دهوك.فيما اعلنت الوزارة، تسجيل 378 حالة شفاء خلال المدة نفسها منها 252 حالة في أربيل و24 في السليمانية و21 في كرميان بالإضافة إلى 81 حالة في دهوك.واشارت الى، وفاة 8 مصابين في أربيل وواحد في كرميان بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة في دهوك ليرتفع إجمالي في عموم الإقليم إلى 886، فيما بلغ إجمالي المصابين 24271 لغاية اليوم بواقع 9942 في أربيل و10822 في السليمانية و2743 في دهوك فضلاً عن 764 في محافظة حلبجة.وتابعت، أما عدد المتشافين فقد بلغ حتى الآن 14028 شخصاً بواقع 5406 في أربيل و7033 في السليمانية و942 في دهوك و647 في حلبجة، ولا يزال 9357 مريضاً يرقدون في المستشفيات.وفاء الفتلاوي

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