قال إنه ’الاكتشاف الأعظم’.. ماذا يقول الخبراء عن إعلان أردوغان بشأن حقول الغاز؟

2020/08/22 | 18:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شكك محللون اقتصاديون بأهمية إعلان تركيا اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي قبالة ساحل البحر الأسود، مؤكدين أن ذلك لن يغير من قواعد اللعبة في مجال الطاقة في المنطقة.



وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن، الجمعة، أن بلاده حققت "أعظم اكتشاف غاز طبيعي في تاريخها"، مضيفاً أن "كمية الغاز المكتشف في الحقل الجديد تقدر بـ 320 مليار متر مكعب".

ويقول محللون إن الكمية المكتشفة كبيرة، لكنها ليست مؤثرة، ولن تحول البلاد إلى مصدر إقليمي كبير للطاقة، ولن يكون لها تأثير مالي كبير، كما يقول إردوغان.

ويشير رئيس قسم بحوث العملة في كومرتس بانك، أولريش لويشتمان، إلى أن "الاكتشاف يعد أنباء إيجابية بالنسبة لتركيا، لكنها لن تحدث التأثير الكبير الذي يتوقعه البعض"، بعدما أشارت تقارير سابقة إلى أن الاكتشاف سيغطي احتياجات تركيا من الطاقة لعقدين قادمين".

وأضاف أن "الأمر يتطلب عادة عقدا كاملا لاستخراج الغاز من أي كشف جديد، وأن المستثمرين يبدون متشككين في زعم أن الاكتشاف سيلغي العجز المالي التركي الحالي".

وفي حين يعد هذا اكتشافا كبيرا، ألا أنه أصغر من اكتشافات أخرى في شرق البحر المتوسط.



فهو يمثل ثلث حقل ظهر المصري، أحد أكبر الاكتشافات في المتوسط، والذي يقدر احتياطيه بنحو 850 مليار متر مكعب، أو 30 تريليون قدم مكعب، من الغاز الطبيعي.

وتستهلك تركيا سنويا بين 45 و50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي كمية مستوردة بالكامل تقريبا.



ويشكل ذلك حوالى 11 مليار يورو، وفق هيئة تنظيم أسواق الطاقة.

ويرى مدير مكتب معهد "جرمان مارشال فاند" الأميركي في أنقرة، أوزغور أونلو حصارجكلي، أن الاكتشاف المعلن الجمعة "لا بأس به على الإطلاق، لكن ذلك لا يغير المعطيات أيضا".

وقال مكتب "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة إنه "رغم أن حقل الغاز الجديد الذي أعلنه إردوغان، الجمعة، متواضع نسبيا مقارنة بحقول غاز طبيعي أخرى في العالم، إلا أنه سيساعد تركيا في خفض فاتورتها في مجال الطاقة".

وأضاف "هذا يعني أن هناك أسبابا للحذر.



سيستغرق إنشاء البنى التحتية اللازمة لاستخراج الغاز وقتا".

وكانت سفينة الحفر التركية فاتح قد نفذت خلال الشهر الماضي عمليات تنقيب في غرب البحر الأسود.

ويأتي هذا الاكتشاف في وقت تتصاعد فيه التوترات بين تركيا واليونان، حليفتا الناتو، بشأن التنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

وتقوم السفن الحربية اليونانية والتركية بتعقب بعضها بعد أن أرسلت تركيا سفينة أبحاث للبحث عن احتياطيات النفط والغاز المحتملة تحت الماء.

كما أرسلت فرنسا أيضا سفنا لمراقبة شرق المتوسط دعما لليونان.

ومن المقرر أن تقوم السفينة التركية بالبحث عن احتياطيات الطاقة هناك حتى 23 آب.

أسوشييتد برس

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