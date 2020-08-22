الفتلاوي: الخلافات بشأن قانون الانتخابات وصلت الى نهاياتها

2020/08/22 | 18:25 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي ان الخلافات بشأن قانون الانتخابات وصلت الى نهاياتها.واوضح الفتلاوي ان هناك اصرارا على اجراء الانتخابات في موعدها الذي تم تحديدها من قبل رئيس الوزراء.وشدد على ضرورة عقد لقاء بين البرلمان ووزارة الصحة ومديريات الصحة في المحافظات لإيجاد صيغة معينة بشأن اجراء الانتخابات في …

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