2020/08/22 | 18:25 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعران الأعاجيبي لـ"الاتجاه": أميركا لها أهداف ومصالح طويلة الأمد في العراق الأعاجيبي لـ"الاتجاه": أميركا ستبقى محتلة للعراق لأمد بعيد

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