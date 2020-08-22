نائب في سائرون يتحدث عن احتمالية إقالة الكاظمي

2020/08/22 | 18:25 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه اتهم النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي رئيس الوزراء بالتنصل عن الوعود الاصلاحية التي اطلقها للشارع العراقي والكتل السياسية.وقال الموسوي ان الكاظمي اوعز بصرف خمسين مليار دينار بشكل طارئ لوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا، الا انها ما تزال حبرا على ورق.واضاف ان انجازات الحكومة الاعلامية فاقت انجازاتها على ارض الواقع، …

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