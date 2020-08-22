العراق يسجّل أكثر من 200 ألف إصابة بكوفيد-19.. والوفيات..؟

2020/08/22 | 18:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد, 22-8-2020 (أ ف ب) – أعلنت وزارة الصحة العراقية السبت تسجيل 3965 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة إلى أكثر من مئتي الف في ظل تدهور المنظومة الصحية للبلاد.وأفاد بيان رسمي لوزارة الصحة أنه تم تسجيل 201,050 إصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق.واشار […]

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