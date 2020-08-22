الاتحاد الاوروبي يرى “أملا جديدا” بعد اعلان وقف النار في ليبيا

2020/08/22 | 18:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل-(أ ف ب) – اعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت في بيان باسم الدول ال27 أعضاء الاتحاد ان اعلان وقف اطلاق النار في ليبيا واستئناف العملية السياسية “يعطيان أملا جديدا” لإيجاد حل سلمي.وأعلنت السلطتان المتحاربتان في ليبيا في بيانين منفصلين الجمعة وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات في أنحاء البلاد.[…]

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