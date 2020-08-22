إيران تقطع المياه عن العراق.. نداء إلى وزارة الخارجية للتحرك صوب طهران

2020/08/22 | 18:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأكدت وزارة الموارد المائية، السبت، أن إيران قطعت المياه بشكل شبه كامل عن نهري سيروان والزاب، داعية وزارة الخارجية إلى التحرك بشكل عاجل.

وقال المتحدث باسم الوزارة عوني ذياب في تصريح، 22 آب/أغسطس، إن "الانخفاض الذي حدث في نهر سيروان في مقدمة سد دربندخان ونهر الزاب الأسفل في مقدمة سد دوكان يعدّ مخالفة وسيتسبب بضرر كبير للعراق خاصة على نهر ديالى، الذي تعتمد عليه محافظة ديالى بالكامل، وكذلك بالنسبة لسد دوكان الذي يعتمد عليه مشروع ري كركوك".

وأضاف، أن "المياه المخزونة في سد دوكان تسهم في رفد نهر دجلة أيضًا"، مبينًا أن "وزارة الموارد المائية رصدت هذا الانخفاض قبل أربعة أيام تقريبًا، وحدث نقص كبير جدًا في نهر سيروان من 47 مترًا مكعباً في الثانية إلى سبعة أمتار مكعبة في الثانية، والتصاريف في مقدمة سد دوكان في نهر الزاب الأسفل وصلت إلى 2 متر مكعب في الثانية، وهذا يعني تقريبًا القطع الكامل للمياه".

وأكد، أن "هذا الإجراء أثر بشكل كبير في الخزين المائي لسدي دوكان ودربنديخان، إضافة إلى التأثير المباشر على المواطنين في حوض الأنهر المذكورة"، مشيرًا إلى أن "الوزارة أصدرت بيانًا بهذا الخصوص، وطلبت من الجانب الإيراني والمختصين في مجال إدارة الموارد المائية هناك بإعادة الواردات إلى ما كانت عليه وبشكلها الطبيعي، وتأمل أن تتحرك وزارة الخارجية أيضًا بهذا الاتجاه".

وتابع، أن "الوزارة مستمرة في رصد التصاريف بشكل مستمر لمعرفة المتغيرات التي تحدث"، لافتًا إلى عدم "وجود حصص متفق عليها، إلّا أنه هناك واردًا طبيعيًا للنهر، وهذا الوارد مسجل ضمن المعدلات التي تصل سنويًا، ويجب عدم المساس به".

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