الكاظمي يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى واشنطن

2020/08/22 | 18:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

عاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عاد إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى واشنطن".

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي قد غادر، يوم الثلاثاء الماضي، العاصمة بغداد متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس الماضي، أن لقاءه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان مثمراً، فيما أشار إلى أنه سيتم الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون لدحر بقايا عصابات داعش.

والتقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في ختام زيارته لواشنطن، في مبنى الكونغرس الأمريكي رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

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