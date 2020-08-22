حجز لقاح كورونا لـ 20 بالمئة من سكان العراق

2020/08/22 | 18:31 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

السبت 22 أغسطس 2020 | 06:16 مساءً | عدد القراءات : 11

أعلن وزير الصحة حسن التميمي، السبت، أن العراق سيوفر لقاح كورونا لـ 20 المئة من سكانه، في حال تمت الموافقة على اللقاح بشكل كامل.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن التميمي، إن “وزارة الصحة ملزمة باستخدام علاجات كورونا المصنعة محلياً “، مشيرا الى “تغطية الأدوية المستخدمة بعلاج كورونا وأصبحت متاحة للمواطنين”.

وأضاف، أن “ العراق حجز 20 بالمئة من مجموع سكانه للقاح كورونا”، مبينا أنه تم “توفير مختبرات للراغبين بالسفر إلى الخارج وإظهار النتيجة خلال 6 ساعات “.

وأشار الى أن “وزارة الصحة أنجزت خلال شهرين مشاريع متلكئة منذ 11 عاماً”، مؤكدا أن “الوزارة نجحت في إبرام عقود لتوفير أدوية الأمراض المزمنة وستكون متاحة للجميع “.

وأشار الى “زيادة السعة الخزنية للأوكسجين إلى 598 ألف لتر “، لافتا الى أن “الإعتداءات على الملاكات الصحية والعبث بالأجهزة الطبية ليس من مصلحة أحد”.

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